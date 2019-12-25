المطران الحداد: نصلي لكي تكون الحكومة المقبلة مقادة من السماء لا من البشر

أكد راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ ل​طائفة الروم الكاثوليك​ المطران ​إيلي الحداد​، اننا "سمعنا صوتا من السماء يقول لا للفساد، بل للاصلاح، إنه صوت شاباتنا وشباننا في الشوارع، هذا صوت رائع يجعلني أحتفل بميلاد جديد، لمجتمع جديد في لبنان"، سائلا "أليست هذه رغبة المولود في مغارة أن يغير وجه العالم"؟

وخلال ترأسه قداسا احتفاليا لمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد، اوضح الحداد اننا "أمام تشكيل ​الحكومة​، ولا نعرف خفايا الأمور، والظاهر أن الصراع بين حكومة سياسيين أو تكنوسياسية أو تكنو مستقلين وما شابه، ولن ندخل في متاهات نوعية الحكومة، بل نعتمد على الله فقط، ونسأله أن يظهر إرادته في الأمر، لأن أمور أبناء الأرض معقدة، ونصلي لكي تكون هذه الحكومة مقادة من السماء لا من البشر"، شاكراً "​البيئة​ الصيداوية الحاضنة لنا جميعا"، داعياً إلى "عيش القيم أكثر من الكلام عنها"، معتبرا أن "كل ثورة لا تكون فيها الكنيسة والمسجد، هي ثورة ناقصة".