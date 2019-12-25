وهاب: من يأخذ خوة من جيوب الناس زعيم وحسان دياب مرفوض؟

استغرب رئيس ​حزب "التوحيد العربي"​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ما اذا كان رئيس ​الحكومة​ الذي يأخذ خوة ٢٠٠ مليون ​دولار​ من جيوب الناس زعيم، ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ الذي أخذ قرار بعدم تقاضي راتبه رئيس حكومة مرفوض عند البعض"، متسائلاً "لماذا البعض يحب جلاده"؟

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