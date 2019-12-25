انهيار جزء من منزل في بلدة المقيطع في عكار جراء العاصفة

انهار جزء من منزل في حي البحر في بلدة المقيطع في عكار، جراء العاصفة التي ضربت ​لبنان​ ليل أمس.

وناشد الأهالي رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ والمسؤولين في ​الهيئة العليا للإغاثة​ ووزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فينيانوس​ ومدير عام النقل والشواطئ لإنشاء جدار كاسر للموج.

