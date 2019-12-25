انهيار جزء من منزل في بلدة المقيطع في عكار جراء العاصفة

انهار جزء من منزل في حي البحر في بلدة المقيطع في عكار، جراء العاصفة التي ضربت لبنان ليل أمس.
وناشد الأهالي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمسؤولين في الهيئة العليا للإغاثة ووزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينيانوس ومدير عام النقل والشواطئ لإنشاء جدار كاسر للموج.
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