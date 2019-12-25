محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات.
وتشهد عدة محافظات حالة من الطقس السيئ. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن ذروة سقوط الأمطار تكون اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، على السواحل الشمالية خاصة الإسكندرية وبلطيم ومطروح ومحافظات الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنًا مع الطقس السيئ.. قرار من "التعليم العالي" بشأن الدراسة بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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