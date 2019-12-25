محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
رأت حركة مشروع تونس، أن الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى تونس توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور "أردوغان - السراج" الذي أنتج إتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة.
ودعت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، رئاسة الجمهوريّة إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات مشيرة الى أنه يتوجب أيضا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس.
وعبرت عن رفضها استعمال تونس كمنصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة، محذرة من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة أردوغان.. حزب تونسي يحذر من استخدام تونس كمنصة للعمل الاستخباراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.