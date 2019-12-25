محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
قرر البنك المركزي تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية والذي كان من المقرر عقده غدا الخميس، إلى 16 يناير المقبل.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء، إنه "تم تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم
الخميس الموافق 16 يناير 2020".
وأرجع البنك قراره إلى انتظار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الشهر الماضي، تجديد تعيين طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لفترة ثانية مدتها 4 سنوات بدءا من 27 نوفمبر الماضي.
وكان الاجتماع المؤجل للجنة السياسة النقدية يعتبر الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2019، وسط ترجيحات بتثبيت أسعار الفائدة بعدما خفضها 3 مرات متتالية في آخر 4 أشهر، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يؤجل اجتماع حسم مصير الفائدة إلى 16 يناير بدلا من غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.