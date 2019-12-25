تجدد الاشتباكات في مناطق التسوق بهونج كونج بين المتظاهرين وقوات الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ)

تجددت الاشتباكات في مناطق التسوق الرئيسية في هونج كونج، فيما قاربت ليلة الأربعاء على الانتصاف بالتوقيت المحلي.

وأفاد شهود عيان على الأرض، بالاستخدام الكثيف لرذاذ الفلفل فيما أغلقت المتاجر وغيرها من الأعمال أبوابها سريعًا في عيد الميلاد فيما استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والشرطة في مختلف أنحاء المدينة.

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وقالت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام، إن التظاهرات أفسدت احتفالات الشعب ولكن إدارتها سوف "تبذل ما في وسعها" لدعم القانون والنظام.

وأضافت: "مثل هذه الأفعال غير القانونية لم تفسد المزاج الاحتفائي فحسب ولكن أثرت سلبا على الشركات المحلية. وسوف تبذل الحكومة أقصى ما في وسعها لدعم القانون والنظام واستعادة السلام في هونج كونج".

تشهد هونج كون منذ يونيو، احتجاجات على مشروع قانون يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين ورغم قيام لام بسحبه إلا ان الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بتطبيق الاقتراع العام وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة.