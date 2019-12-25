القوات السورية تتوغل إلى نقطة مراقبة تركية في إدلب

تمكنت قوات الجيش السوري اليوم الأربعاء، من الوصول إلى نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب شمال غرب سوريا.
وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بانسحاب الفصائل والجماعات الإسلامية من مناطق كفر ياسين وبابولين وصهيان ومعرحطاط، الواقعة على الطريقالدولي حلب دمشق، من دون معلومات عن تقدم قوات الجيش السوري في تلك المناطق.
ووفق "المرصد"، تعد نقطة المراقبة التركية في بلدة معرحطاط، النقطة الثالثة التي تقع ضمنالمناطق الذي يسيطر عليه الجيش السوري، بعد نقطتي الصرمان في ريف إدلب الشرقي ومورك في ريف حماة الشمالي.
وكان الجيش السوري أعلن أمس الثلاثاء، عن تحرير أراض تزيد مساحتها على 320 كم مربعا، وتطهيرها من الإرهابيين في محافظة إدلب، وبسط سيطرته على أكثر من 40 مركزا سكنيا هناك.
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