اليابان: مستعدون لرفع تكاليف نقل القاعدة الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية استعدادها لرفع تكاليف عملية نقل قاعدة "فوتينما" الجوية الأمريكية في محافظة أوكيناوا جنوبي اليابان إلى أكثر من ضعف الميزانية المحددة لها حاليًا لتصل إلى 930 مليار ين (8.5 مليار دولار)، مشيرةً إلى أن هناك حاجة إلى تمديد فترة بناء القاعدة الجديدة لتتجاوز تسع سنوات.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأربعاء - أن الأمر سيستغرق 12 عامًا لاستكمال مشروع نقل القاعدة التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية من منطقة جينوان

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السكنية المزدحمة إلى منطقة هينوكو الساحلية ذات الكثافة السكانية الأقل.



وكان من المقرر بموجب الخطة الحالية أن تستغرق أعمال البناء خمس سنوات، وأن تتم إعادة الأرض التي تستخدمها القاعدة الأمريكية الآن إلى اليابان خلال العام المالي 2022 أو بعد ذلك، وأن تبلغ تكاليف المشروع 350 مليار ين، لكن وزارة الدفاع اليابانية قالت إن الأمر سيستغرق تسع سنوات وثلاثة أشهر لاستكمال أعمال بناء منشأة بديلة،

نظرًا لضرورة تنفيذ عمل إضافي لتدعيم قاع البحر الضعيف في منطقة من المقرر أن تتم فيها أعمال دفن النفايات قبالة ساحل هينوكو بمدينة ناجو.



ويعارض الكثير من سكان أوكيناوا نقل القاعدة إلى منطقة أخرى داخل المحافظة، مطالبين بنقلها خارج جزيرتهم الواقعة جنوبي البلاد، التي تضم حوالي 70% من إجمالي مساحة الأراضي التي تستخدمها المنشآت العسكرية الأمريكية حصريًا في اليابان.



وأظهر استفتاء أُجري على مستوى المحافظة في فبراير الماضي أن أكثر من 70% من السكان يعارضون خطة النقل، لكن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أصرت على المضي قدمًا في المشروع، مؤكدة أن نقل القاعدة هو الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطرها.