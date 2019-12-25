طالبان تختطف 27 ناشطًا للسلام غربي أفغانستان

أعلن مسئولون ونشطاء أفغانيون مدافعون عن السلام، أن عناصر حركة طالبان خطفوا 27 من نشطاء السلام على طريق سريع في إقليم فراه غربي أفغانستان.
وقال نائب حاكم إقليم فراه مسعود بختوار، إن "النشطاء كانوا مسافرين في 6 سيارات من إقليم هرات إلى فراه المجاور مساء الثلاثاء عندما أوقف رجال طالبانقافلتهم على طريق سريع رئيسي واقتادوهم إلى مكان مجهول".
من جهته، قال العضو في "حركة السلام" الشعبية الناشطة في أفغانستان بسملة واتاندوست، إن "النشطاء كانوا يخططون للسفر إلى عدة مناطق في إقليم فراه للدعوة إلى السلام ووقف إطلاق النار بينالأطراف المتحاربة في أفغانستان.
وتشكلت "حركة السلام" الشعبية للاحتجاج على الهجمات العنيفة بعد انفجار سيارة ملغومة في استاد رياضي في إقليم هلمند في العام الماضي أسفر عن مقتل 17 مدنيا وإصابة 50 آخرين.
ومنذ العام الماضي، زار النشطاء أجزاء مختلفة من البلاد ومناطق تسيطر عليها طالبان للمطالبة بالسلام ووقف إطلاق النار بينطالبان والحكومة.
واتهمت طالبان النشطاء في السابق بأنهم ممولون من حكومة كابل وجهات أخرى.
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