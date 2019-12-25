الاستطلاع الأمريكي يراقب كوريا الشمالية إثر هدية عيد الميلاد

أظهرت بيانات مواقع غربية مختصة في مراقبة حركة الطيران، أن سلاح الجو الأمريكي، يجري رقابة غير منقطعة لأراضي كوريا الشمالية، على خلفية وعد بيونغ يانغ بـ"هدية عيد الميلاد" لواشنطن.

ووفقا لهذه المواقع، نفذت طائرتا التجسس الإلكتروني الأمريكيتان RC-135W وRC-135S وطائرة قيادة الضربات E-8C Joint STARS، بالإضافة إلى

الطائرة المسيرة الاستراتيجية RQ-4A Global Hawk، رحلات لساعات عدة، يوم الأربعاء قرب الحدود الكورية الشمالية، بدعم من طائرة الإمداد بالوقود KC-135R الأمريكية.

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وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن سلاح الجو الكوري الجنوبي يجري مراقبة المجال الجوي الشمالي

بطائرة E-737 Peace Eye، فيما تناوب بحرا، مدمرة كورية جنوبية مجهزة بنظام Aegis للدفاع الصاروخي.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذيرا لشركات الطيران التجارية من عمليات إطلاق صواريخ محتملة في كوريا الشمالية.

وتأتي حالة التأهب هذه، إثر تصريح صدر عن وزير الخارجية الكوري الشمالي لي تاي سونج، وعد فيه واشنطن بـ"هدية على عيد الميلاد"، إذا ما استمرت في سياستها تجاه بيونج يانج.