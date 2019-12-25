عودة 900 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 906 من اللاجئين عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية. ومن بين هؤلاء 394 لاجئا (118 امرأة و201 طفل) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و512 لاجئا (154امرأة و261 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب". عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و512 لاجئا (154امرأة و261 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.2 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار. وأوضح البيان أنه تم خلال الــ 24 ساعة الماضية إعادة إعمار منزلين سكنيين ومخبز. إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.2 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار. وأوضح البيان أنه تم خلال الــ 24 ساعة الماضية إعادة إعمار منزلين سكنيين ومخبز.

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