وزيرا خارجية روسيا وتشيلي يؤكدان عزمهما على مواصلة تطوير التعاون

أكد وزيرا خارجية روسيا وتشيلي، سيرجي لافروف وتيودورو ريبيرا، عزمهما على تطوير التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزيري خارجية روسيا وتشيلي تبادلا برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التشيلية.



وأضاف البيان أن الوزيرين أشادا

بالحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا وتشيلي، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى بناء حوار بناء وتعاون متبادل المنفعة بين البلدين.

ولفت لافروف إلى وجود أساس متين للتعاون مع تشيلي على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف

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عبر الأمم المتحدة، والتعاون الاقتصادي عبر دول آسيا والمحيط الهادئ وآليات الحوار الحالية بين روسيا وجمعيات التكامل في أمريكا اللاتينية.

وأكد الوزير الروسي التزام كلا البلدين بتعزيز الاستقرار العالمي وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

من جانبه، شدد وزير خارجية تشيلي على اتساق مواقف البلدين بشأن المواضيع الدولية المهمة وعلى أهمية التنفيذ المستمر لإمكانات تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بشكل حيوي.