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الزياني يشيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين في جريمة مقتل خاشقجي

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أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي المرحوم جمال ، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

وأكد الزياني أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانوناً، وأثبتت التزام حكومة المملكة العربية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقاً للقانون وإرساءً للعدالة، مستنكراً المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.

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