7 قتلى في هجوم بنيجيريا

قتل سبعة أشخاص وخطفت فتاة في سن المراهقة عشية عيد الميلاد في هجوم نسب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية استهدف قرية قرب مدينة شيبوك في شمال شرق نيجيريا، بحسب فصائل مسلحة وسكان.

هاجم عشرات المقاتلين يستقلون شاحنات ودراجات نارية قرية وارانغولوم، أمس الثلاثاء، وأطلقوا النار على السكان واحرقوا المنازل بعد أن نهبوا المواد الغذائية.

وقال الناشط ديفيد بيتروس لوكالة فرانس برس "لقد قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا فتاة مراهقة في الهجوم".

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وقال "لقد أخذوا الطعام وأحرقوا عدة منازل قبل أن يغادروا" مضيفاً أنهم أحرقوا كنيسة أيضاً.

انطلق المسلحون من غابة سامبيزا المجاورة، حيث يتحصن مقاتلو بوكو حرام، حسبما أفاد القائد المحلي أيوبا ألامسون، الذي أكد كذلك مقتل سبعة أشخاص وخطف فتاة.

وسبق أن شنت حركة بوكو حرام، في أبريل، غارة على القرية التي تقع على بعد 16 كم من مدينة شيبوك وقامت بنهب الطعام وحرق القرية.

وتمكن السكان حينها من الفرار قبل وصول المسلحين بعد تلقيهم بلاغاً بهجوم وشيك.