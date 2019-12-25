خلال 24 ساعة.. الجيش الليبي يستهدف ثاني مدرعة تركية

استهدف الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، ثاني مدرعة عسكرية تركية خلال أقل من 24 ساعة، بعد قصف أخرى بمحاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، استهداف مدرعة تركية وتدميرها في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المركز، في بيان، مقتل من كان في المدرعة التركية التي تستخدمها مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا.

والثلاثاء، استهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي مواقع المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طريق مطار طرابلس، ودمر مدرعة عسكرية تركية.

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وفي بيان منفصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، الأربعاء، أن الدعم الناري من قبل السلاح الجوي مستمر مع تقدم قوات الجيش في محيط صلاح الدين بالعاصمة.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالجيش تخوض اشتباكات عنيفة في محاور العاصمة وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة.

ودعت الشعبة، في بيان، جميع المدونين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلى عدم نشر مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك.

وقالت إن ذلك "لمنع إرباك العمليات العسكرية وحفاظاً على سلامة الجنود، فضلاً عن عدم تعرض المدنيين والشباب المساند للقوات المسلحة للعديد من المخاطر".