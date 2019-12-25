كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان الإسرائيلي محذرا.. من المحتمل مواجهة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، من احتمالية مواجهة محدودة مع إيران في ضوء الطموح النووي لطهران.

وقال كوخافي، خلال مؤتمر أمني عقد بالقرب من تل أبيب، إن الجمهورية الإيرانية ضاعفت في الفترة الاخيرة من كميات اليورانيوم المخصب، وعدد اجهزة الطرد المركزي.

وأضاف، أنه "في ضوء غياب تعامل الغرب مع هذه القضية، هناك خطر يتمثل في أن إيران قد تتمكن قريباً من تصنيع قنبلة نووية".

وتابع قائلاً: "إيران تنتهج سياسة إقليمية أكثر عدائية سيما تجاه دول الخليج العربي"، وأضاف: "لا يوجد رد فعل ولا أي هجوم مضاد ولا أي رادع فيما يتعلق بالتصرفات الإيرانية".

واستطرد أن "القيادة في طهران تنتهج أيضاً لسياسة أكثر عدائية تجاه إسرائيل"، مضيفاً "ولكننا نرد وسوف نواصل الرد". Advertisements

وذكر أنه في ضوء هذه الحقيقة المتغيرة "نفهم احتمالية حدوث مواجهة محدودة، أو أكثر من ذلك، بيننا وإيران ليست غير محتملة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد صرح في مقابلة اجرتها معه صحيفة "كوريير ديلا سيرا(الإيطالية في السابع من الشهر الجاري، أن بلاده ستكون مستعدة لقصف إيران لتعطيل إمكاناتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

وأضاف: "إنه خيار. لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. وإذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سنسلكه".