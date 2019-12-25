كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت واستنكرت دولة الإمارات بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء ومن قوات الأمن وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر هجوم مزدوج شنه جهاديون على إقليم سامو شمال بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، عن مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى 80 جهاديا، وفق ما أعلنت السلطات.

وأشارت هيئة الأركان إلى أن الهجوم كان كثيفا واستمر لبضع ساعات، وتم على أثره مصادرة نحو 100 دراجة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

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ويعد هذا الهجوم أحد أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل المضطربة.