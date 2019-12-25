كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا.. هذا العقد من الحرب انتهك كل القواعد التي اعتقدنا أنها "مقدسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت الأيام القليلة الماضية مروعة في سوريا؛ حيث فر عشرات الآلاف من المدنيين بأعداد كبيرة إلى الحدود قبل تقدم الحكومة، مع إحتمال حمالات الإبادة الجماعية مرة أخرى.

وفرض حظر على المساعدات الإنسانية، التي تعبر الحدود من تركيا إلى ثلاثة ملايين مدني محاصرين داخل صندوق للقتل في الشمال الغربي، وهو واحد من الجيوب القليلة المتبقية الخارجة عن سيطرة الحكومة، تحت قصف برشاشات وطائرات مقاتلة، ودُمرت مدينة معرة النعمان وسط الصمت العالمي.

وإنه لأمر محزن ولكنه ذو طابع كلي منذ عقد من الزمن، تم فيه تدمير كل قواعد السلوك والحرب الدولية بشكل منهجي.

وقبل عشر سنوات، كان الرئيس السوري بشار الأسد ممتلئًا بالثقة، وأعلن في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الانتفاضات التي اجتاحت الدول العربية الأخرى لا يمكن أن تحدث في سوريا، لأن الحكومة كانت تتماشى مع مواطنيها.

وبالطبع، تم الحفاظ على هذه السيطرة الواضحة على المواطنين بقبضة حديدية وشبكة واسعة النطاق من المخبرين ووكالات الأمن والمخابرات والسجون، وهي قبضة على الاقتصاد سمحت لمستويات الفساد الملحمية والسيطرة المشددة على كل جانب من جوانب الحياة العامة والمجتمع المدني.

ومع ذلك، كانت سوريا تتمتع بثمار انفتاح أوسع مع الغرب وجيرانه العرب والأتراك، ونجحت دمشق في خلق فرصة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب مشكلة خلقتها قمع الخلايا الإرهابية، التي سمحت لها بالعبور عبر الحدود إلى العراق لمحاربة القوات الأمريكية.

وأصبح كل شيء سراب، ولقد أدت عقود من سوء الفوضى في حزب البعث والوحشية وسوء الإدارة الاقتصادية إلى توقف البلاد، كان لدى الجميع قصة عن قريب قريب اختفى قسراً في غارات المخابرات في الصباح الباكر التي نفذتها وكالات الاستخبارات، تفاقم عدم المساواة مع تدهور المجتمعات الزراعية والهجرة إلى المدن.

وكانت شرارة الحرب هي احتجاز المراهقين في عام 2011، الذين وضعوا شعاراً مناهضاً للأسد على حائط مدرستهم، وأثار اعتقالهم وإهانات الحكومة رداً على ذلك حلقة من العنف الحكومي، تلاها احتجاج مدني انتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

ولم يجب أن يكون الأمر بهذه الطريقة، وطالب قليلون في البداية بالإطاحة الصريحة بالنظام، أملاً بدلاً من ذلك في إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بإدخال إصلاحات.

وقابلهم الرئيس بوحشية متجددة، ورفض الدخول في حوار جاد يستمر حتى يومنا هذا، وعفوًا شمل إطلاق سراح الإرهابيين المدانين في محاولة لعسكرة المعارضة وتقديم خيار للمجتمع الدولي.

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كما توقفت الأمم المتحدة في نهاية المطاف عن حساب عدد القتلى، ثم بلغت 400000، في عام 2016، ومن المؤكد أن الأعداد تجاوزت نصف مليون شخص.

وتم تهجير نصف سكان البلاد، ومعظمهم داخل سوريا، وأجبر العديد منهم على ترك منازلهم عدة مرات خلال الحرب التي استمرت تسع سنوات، الملايين الذين فروا إلى الخارج غيّروا بشكل جذري شخصية وسياسة بلدانهم المجاورة، وأولئك الذين تحدوا البحار إلى الشواطئ الأوروبية، هربًا من أجل حياتهم وأطفالهم، استخدموا كتكتيك مهزوم من قبل الزعماء الشعبويين في جميع أنحاء العالم لدفعهم.

كما أدي هذا التحول العميق إلى تغييرات وإعادة تنظيم تكتونية، سواء في الخارج أو على المستوى الإقليمي.

واستفاد تنظيم "داعش" الإرهابي من فراغ السلطة والظلم العميق في الحرب؛ لإقامة ما يسمى بالدولة التي تغطي أجزاء من سوريا والعراق، وهو مشروع مزين بفظائع الوحشية الخطيرة مثل الاستعباد المنتظم والاغتصاب الجماعي للأقلية اليزيدية، المسيحيون من وطنهم وقتل وإعدام الآلاف من المدنيين بطرق مروعة متعددة.

وطوال الوقت، تم تدمير سوريا بشكل منهجي؛ حيث قام النظام وحلفاؤه بتكتيكات الأرض المحروقة لمحاصرة مناطق المعارضة، والتقدم بشكل منهجي جعل هذه المناطق غير صالحة للسكن.

وإحتاجت سوريا إلى 200 مليار دولار على الأقل من تكاليف إعادة الإعمار، وربما ضعف ذلك، المساعدات التي تمنعها الدول الغربية بسبب غياب الإصلاحات السياسية.

ولكن ربما يكمن إرث سوريا الدائم في كيفية تفكيكها النظام الدولي القائم على القواعد بشكل منهجي، على مدى عقد من الحرب والتدمير، تم انتهاك كل المعايير الدولية التي كانت تعتبر ذات يوم مقدسة، بتحدٍ اعترض ذات مرة على التحدي، حتى أصبح مساوياً للدورة، إنه تناقض صارخ للرسالة التي خرج بها العالم من عمليات الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، شعار "لم يسبق له مثيل" في قاعات المحاكم الدولية.

وبدلًا من ذلك، بمرور الوقت، تلاشت دورات الفظائع التي أعقبها الغضب والعجز في المبادئ التي قررنا، أنها تشكل سلوكاً حضارياً في الحرب وشؤون الدولة، شيئًا فشيئًا، لقد تخلصت إنسانيتنا، وتعتبر هذه الانتهاكات عديدة، ولكنها تستحق التوضيح لأنها توضح إلى أي مدى سقطنا.