العراق: اشتباكات بين المتظاهرين وميليشيات مجهولة في كربلاء

اندلعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين العراقيين، اليوم الأربعاء، وعناصر ميليشيات مجهولة في وسط مدينة كربلاء في العراق، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق اليوم شهرها الثالث على التوالي منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.



ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، مقتل 489 متظاهرا وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين في المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث على التوالي، للمطالبة بإصلاحات في العملية السياسية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدد الضحايا للمظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها حتى اليوم بلغ 489 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.