انفجار دراجتين مفخختين في مدينة جرابلس السورية

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أسفرت عملية انفجار دراجتين مفخختين وسط سوق مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي في سوريا، اليوم الأربعاء، عن إصابة 5 أشخاص.

وقال مصدر في الجيش الوطني السوري: "انفجرت دراجتان ناريتان مفخختان بوقت متزامن وسط السوق الرئيسية بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة".

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه "انفجرت دراجة مفخخة قرب مدرسة الثانوية الشرعية واقتصرت أضرارها على المادية فقط".

إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة المدينة بملاحقة شخصين، وتعميم صورهما لوضعهما الدراجتين بعد رصدهما عبر كاميرات المراقبة.