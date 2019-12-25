لمواجهة الرجاء.. الشبيبة الجزائري يحل اليوم بالمغرب و”منحة دسمة” تنتظر لاعبيه لإسقاط “الخضر”

من المرتقب أن يصل فريق شبيبة القبائل الجزائري، ممثل الكرة الجزائرية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، اليوم الأربعاء، إلى الدار البيضاء، وذلك من أجل خوض مباراة الرجاء البيضاوي، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسب تقارير إعلامية جزائرية، فإن الفريق القبايلي سيحل، عشية اليوم بالمغرب، تأهبا لخوض هذه المباراة الهامة، التي ستقام يوم الأحد القادم، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الجزائري حصتين تدريبيتين، الخميس والجمعة، والأخيرة ستكون على أرضية ملعب “دونور”، مسرح اللقاء، كما تسمح بذلك قوانين “الكاف”.

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وفي السياق ذاته، ومن أجل تحفيز اللاعبين على بدل كل ما في وسعهم من أجل الانتصار على الرجاء، والعودة للديار بالنقاط الثلاثي، وعد شريف ملال، رئيس النادي، جميع اللاعبين بصرف كل مستحقاتهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى منحة مالية استثنائية ستكون دسمة، من أجل العودة بالفوز من الدار البيضاء، وتحقيق النقاط الثلاث.

وكان رئيس النادي، قد صرف راتب شهرين متأخرين للاعبين، من أجل تحفيزهم على الفوز، كما وعدهم بمنحة خاصة نظير العودة بكامل الزاد من ملعب الرجاء.

جدير ذكره، أن كل من الرجاء والشبيبة يتوفران على 3 نقاط في رصيدهم، بعد خوض مباراتين اثنتين في هذه المجموعة، من فوز على فيتا كلوب الكونفولي، وهزيمة على يد الترجي التونسي.