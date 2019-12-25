القسم الثاني.. شباب السوالم يهزم “الطاس” بثنائية وينفرد بالوصافة

تغلب الشباب الرياضي السالمي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على الاتحاد الرياضي البيضاوي بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

ونجح شباب السوالم بعد مواجهة اليوم التي احتضنها ملعب الرازي ببرشيد، وأدارها الحكم عبد العزيز لمسلك في تحقيق فوزه السابع.

ومكن هذا الفوز الفريق السالمي من الانفراد بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، متخلفا بنقطة وحيدة عن المتصدر الراسينغ البيضاوي.

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وحقق شباب السوالم 7 انتصارات، وتعادلين، بينما مني بالهزيمة في 4 مناسبات، إذ أحرز خطه الأمامي 12 هدفا، في اهتزت شباكه بـ8 أهداف.

وتجمد رصيد الاتحاد البيضاوي عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى الفريق هزيمته الرابعة، مقابل تحقيقه 3 انتصارات، و6 تعادلات.

وسجل خط هجوم “الطاس” 14 هدفا، بينما استقبلت مرمى الفريق 16 هدفا، كثالث أضعف دفاع بعد شباب الريف الحسيمي(20 هدفا)، والثلاثي وداد تمارة، وشباب بنجرير، والنادي القنيطري إذ دخلت شباك كل فريق 17 هدفا.