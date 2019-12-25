خمسيني اغتصب 20 طفلة في البيضاء.. كان يستعين بتلميذة لاستدراجهن وبعض أسر الضحايا تتنازل عن متابعته – التفاصيل

قضت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بتأجيل محاكمة خمسيني، اعتدى جنسيا على ما يناهز 20 طفلة، ينتمين إلى أحياء مختلفة مثل ليساسفة 2، وليساسفة 3، فضلا عن منطقة العليا، إلى 7 يناير المقبل، بعد أن نصب “المرصد الوطني لحقوق الطفل” طرفا مدنيا في القضية.

وعبرت خديجة عماري، رئيسة “جمعية الشباب الوطني للتضامن”، في حديثها مع “اليوم 24″، عن غضبها، من بعض أسر الأطفال، الذين تعرضوا للاغتصاب على يد بيدوفيل ليساسفة في الدارالبيضاء، بعد تقديمهم تنازلات لصالحه.

وأوضحت خديجة عماري أن “المتهم كان يستعين بتلميذة قاصر لاستدراج ضحاياه بسهولة، ومن دون إثارة الشكوك“، مشيرة إلى أن عددهن قدر بـ20 طفلة.

وكانت منطقة الحي الحسني في الدارالبيضاء قد اهتزت، قبل أشهر، على وقع جرائم اغتصاب بشعة من طرف وحش بشري، استغل جنسيا عشرات الفتيات القاصرات، ينتمين إلى أحياء مختلفة مثل ليساسفة 2، وليساسفة 3، فضلا عن منطقة العليا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم استغل جنسيا فتيات صغيرات، يدرسن في مؤسسات تعليمية مختلفة، عبر إدراجهن، واغتصابهن، في منطقة خالية من السكان، سواء ضواحي ليساسفة2، أو نواحي قنطرة في الطريق المؤدية إلى مدينة الجديدة.