خطير.. عصابة في تطوان تستغل أمهات فقيرات حديثات الوضع لبيع مواليدهن لأسر أجنبية – التفاصيل

فجرت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فضيحة خطيرة، قالت إنه “راح ضحيتها عشرات من الفتيات، والشابات، ينحدرن من أسر فقيرة في مدينة تطوان، والمناطق المجاورة لها”.

وقال حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه تواصل مع شابة عشرينية، تتهم سيدتين من منطقة “كويلما”، بتطوان، بتهريب مولودها حديث الولادة خارج المغرب، وبيعه لأسر أجنبية.

وأوضح المتحدث ذاته أنه توصل بمعطيات تفيد بوجود عصابة تنشط في تطوان، ومارتيل، والفنيدق، تستغل فتيات ينحدرن من شرائح اجتماعية فقيرة، من أجل خطف أطفالهن، وبيعهم لأسر أجنبية خارج المغرب.

وأكد اقبايو أن “المعطيات، التي توصلت بها الجمعية خطيرة، وقد تطيح بأطباء متورطين في هذه الجريمة؛ فهؤلاء النسوة يلدن داخل مصحات مغربية، وبعد ذلك يتم خطف موالدهن”، بحسب تعبيره.

وأشار رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن الجمعية المذكورة تستعد إلى تقديم شكاية في هذا الموضوع، إلى وكيل العام في محكمة الاستئناف في مدينة تطوان لفتح تحقيق حول الموضوع من أجل إنقاذ هؤلاء النسوة من براثن هذه العصابة.