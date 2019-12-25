لص بنوك أمريكي يلقي أموال السرقة على المارة “احتفالا بعيد الميلاد”

قالت الشرطة الأمريكية إنها قبضت على رجل ذي لحية لاتهامه بسرقة بنك في كولورادو، وإلقاء الأموال المسروقة على المارة في الهواء، وهو يقول: ”عيد ميلاد سعيد”.

وذكر تقرير الشرطة أنه تم القبض على “ديفيد واين أوليفر”، البالغ من العمر 65 سنة، في مقهى ستاربكس، بعدما استهدف بنكا أكاديميا في كولورادو سبرينجس بعد ظهر أول أمس الاثنين.

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيه ”هدد باستخدام سلاح“، وترك البنك، وفي حوزته مبلغا نقديا لم يتم كشفه.

كما نقلت محطة ” kktv” التلفزية في كولورادو عن شاهد عيان “ديون باسكال” قوله إن المشتبه فيه خرج من البنك، وألقى الأموال ”في جميع أنحاء المكان“.

ونقلت المحطة عن “باسكال” قوله: “بدأ في إلقاء المال من الحقيبة، قبل أن يصيح قائلا: عيد ميلاد سعيد”.

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وقال “باسكال” للمحطة إن المارة جمعوا بعض النقود وأعادوها للبنك في حين توجه أوليفر إلى مقهى ستاربكس وجلس وكان فيما يبدو ينتظر إلقاء الشرطة القبض عليه.

ونقلت صحيفة “دنفر بوست” عن الشرطة قولها إن ”آلاف الدولارات“ ماتزال مفقودة، وأضافت أنه لا توجد أي إشارة على استخدام “أوليفر” سلاحا خلال عملية السرقة.

وأشارت سجلات سجن مقاطعة إيل باسو، حيث يُتحفظ على “أوليفر” إلى أنه سيمثل أمام المحكمة، يوم غد الخميس، ومن غير الواضح في السجلات ما إذا كان المعني بالأمر قد وكل محاميا.