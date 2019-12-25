بسبب غياب نجمي الفريق.. بوفال يدخل أساسيا أمام تشيلسي

من المنتظر أن يدخل المغربي سفيان بوفال، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق “ساوثهامبتون” الإنجليزي، أساسيا في المباراة التي تجمع فريقه، يوم غد الخمبس، بملعب “ستانفورد بريدج”، برسم الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الأمر أكده، رالف هازنهوتل، مدرب الفريق الإنجليزي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء، وذلك بسبب غياب اثنين من أبرز عناصر الفريق عن هذه المواجهة.

وقال هازنهوتل في تصريحات نقلتها “رويترز” إن ” فريقه سيخوض مباراة تشيلسي بدون مهاجمه شين لونج والجناح موسى جينيبو لكن سفيان بوفال لاعب الوسط قد يعود إلى التشكيلة الأساسية.

وأضاف ”شين لونج يعاني من إصابة طفيفة في ركبته تعرض لها في المباراة الأخيرة. لم يتمكن من التدريب يوم الثلاثاء ولا تبدو حالته جيدة”.

وأردف قائلا: ”بالنسبة لموسى من المبكر جدا مشاركته أمام تشيلسي. عانى كيفن (دانسو) من وعكة صحية لكنه تدرب اليوم مع الفريق لأول مرة. الأمر الجيد هو أن بيير (هويبرج) تعافى جيدا بعد إصابة في ركبته ولهذا يمكن أن يعود للمران“.