قبل التوجه إلى كوت ديفوار.. الحسنية يكتفي بالتعادل مع نهضة الزمامرة

انتهت المباراة المؤجلة عن الأسبوع الخامس من البطولة الاحترافية، التي جمعت اليوم الأربعاء، بين فريق حسنية أگادير وضيفه نهضة الزمامرة، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وسيطر البياض على نتيجة الجولة الأولى من المواجهة التي احتضنها ملعب أدرار بأگادير، وأدارها الحكم زين العلوي منصف بمساعدة عبد العظيم الشعيبي، وسفيان بركات.

وبعد 4 دقائق على بداية الفصل الثاني، افتتح اللاعب عبد العالي الخنبوبي حصة التسجيل للفريق السوسي، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 5 دقائق حين نجح عماد عطف ﷲ في تعديل الكفة للنهضة، لتعلن صافرة زين العلوي عن نهاية اللقاء بالتعادل هدف لمثله.

وأضاف كل فريق عقب هذا التعادل نقطة إلى رصيده، إذ بات أبناء محمد فاخر يمتلكون 9 نقاط في المركز الثاني عشر، متخلفا بفارق 3 نقاط عن نهضة الزمامرة صاحب المركز الثامن.

يذكر أن بعثة “غزالة سوس” ستشد رحالها اليوم إلى كوت ديفوار، حيث سيحل الفريق ضيفا على سان بيدرو الإيفواري الأحد القادم، برسم ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.