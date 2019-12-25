ورزازات.. اعتقال امرأة تمتهن الشعوذة وحجز أدوات غريبة في بيتها

تمكنت المصالح الأمنية في ورزازات، ليلة أمس الثلاثاء، من توقيف خمسينية، يشتبه في امتهانها الشعوذة، وذلك بعد مداهمة منزل تستغله في أعمالها .
وحسب مصادر محلية، فإن عملية مداهمة منزل المشعوذة من طرف المصالح الأمنية المختصة، مكنت من ضبط مجموعة من المواد، والأدوات، التي تستعملها الموقوفة في الشعوذة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه سبق لعدد من الجيران أن تقدموا بشكايات للمصالح المختصة، والنيابة العامة، يشتكون من ممارسات غريبة لامرأة في الخمسينات من عمرها.
يذكر أن المعنية بالأمر جرى توقيفها، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معها حول المنسوب إليها، في انتظار تقديمها أمام العادلة.
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