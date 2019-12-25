الإمارات: الشيخ وسيم يوسف يتهم المتضامنين مع الإيغور بالتطرف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم إمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وسيم يوسف، حملة التّضامن مع مسلمي الإيغور في الصّين، معتبرًا أنّها "تحريض على الصّين" بسبب الانتهاكات الّتي تقوم بها بحقّ من اعتبرهم "متطرّفين" إيغوريّين.
ونشر الإمام يوسف على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لما وصفه بـ"هجمات إرهابية" من مسلمين إيغوريّين في الصّين، معقّبًا أنّه "طار بعض المشايخ بالفيديوهات والـ‘يوتيوب‘ لتحريض المسلمين على الصين، بغض النظر عن رأيك لكن السؤال: هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني؟!".
وتابع يوسف قائلًا: "لا تنظر بعين واحدة، تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في الصين، فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على الصين الآن؟".
واعتبر يوسف في تغريدة إضافية أنّه "بالرغم من أنه مجرد سؤال بسيط جدًّا.. وليس فيه أي رأي إلا أنه أزعج ‘أذناب داعش‘ و ‘المتشددين‘ و ‘الظلاميين‘.. أجيبوا عن السؤال فقط .. التغريدة لا تحمل أي رأي .. عبارة عن سؤال يخص دعاتكم فقط .. لماذا انزعجتم؟".
وكان الرّئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعرب في تموز/ يوليو الماضي، عن شكره للإمارات على دعمها لسياسات بلاده بخصوص أقلية الإيغور المسلمة في إقليم "شينغيانغ" المعروف بـ"تركستان الشرقية".
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