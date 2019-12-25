السعودية: مقتل "مطلوبين" في مواجهات مع قوات الأمن في الدمام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل مساء الأربعاء، مسلحين اثنين في اشتباكات أمنية، وقعت في حي العنود في الدمام، شرقي السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه من مكان العملية، حيث تسمع فيه أصوات إطلاق رصاص وتشاهد سيارات قوات الأمن منتشرة في المنطقة بكثافة.

ولم توضح البيانات الواردة الخلفية التي ينتمي إليها المطلوبون أمنيا في هذه العملية، ولم تصدر عن السلطات السعودية توضيحات في هذا الشأن.

Advertisements

وأفادت فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، بوقوع "اشتباكات مع إرهابيين مطلوبين في حي العنود بالدمام (شرقي السعودية) أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين".

ونشرت الفضائية السعودية، مقطعًا مصورًا قصيرًا، يظهر اشتباكات أمنية وحالة كر وفر، قالت إنها كانت مع "مطلوبين إرهابيين في الدمام وقتل 2 منهم". دون تفاصيل أكثر.