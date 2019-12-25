السودانيون يجوبون الشوارع للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جابت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، شارك فيها المئات، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومعالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد، وذلك قبيل ساعات من خطاب مرتقب لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأفاد المصادر الصحافية، بأن المئات خرجوا في مظاهرات واحتشدوا أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، حاملين الأعلام السودانية وصورا لقتلى سقطوا بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص لقتلى الاحتجاجات وتحقيق العدالة وكافة أهداف الثورة.

والخميس الماضي، حلّت الذكرى الأولى للثورة السودانية التي انطلقت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، ونجحت في الإطاحة بالبشير (1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 نيسان/ أبريل تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي بــ246 شخصا، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353 فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ 184 قتيل.

وبدأ السودان، في 21 آب/ أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) وقوى التغيير، التي قادت الحراك الشعبي.

وتعد معالجة المشاكل الاقتصادية وإنهاء النزاع مع فصائل المعارضة المسلحة وتحقيق السلام في البلاد، من أبرز الملفات على طاولة الحكومة الانتقالية.