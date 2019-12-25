أنباء عن انفجارات في مواقع إيرانية شرقي سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات ضخمة في مواقع تسيطر عليها ميليشيات مسلحة موالية لإيران، مساء اليوم الأربعاء، شرقي سورية. التفاصيل فور ورودها...

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