القدس - بواسطة محمد عز العرب - وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات ضخمة في مواقع تسيطر عليها ميليشيات مسلحة موالية لإيران، مساء اليوم الأربعاء، شرقي سورية.
التفاصيل فور ورودها...
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن انفجارات في مواقع إيرانية شرقي سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.