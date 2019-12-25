شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعطل الإنترنت قبل احتجاجات جديدة غداً والان نبدء بالتفاصيل
قالت وكالة أنباء ايرانية اليوم الأربعاء بأن السلطات الإيرانية عطلت خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة عن الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غدا الخميس.
ونقلت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تعطيل الخدمة تم بأمر من "السلطات الأمنية" وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب.
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