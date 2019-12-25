شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف موقعاً عسكرياً في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.