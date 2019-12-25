رياضة 2019-12-25 | 17:18 1,389 مشاهدة وجهت لجنة القرار 140 المنبثقة من رئاسة الوزراء التابعة لوزارة الشباب والرياضة، اللجنة الاولمبية العراقية بعدم التعامل مع رؤساء اربعة اتحادات رياضية بسبب وجود قيود جنائية بحقهم. وفي حال اعترض احد رؤساء الاتحادات الاربعة بالاضافة الى نائب رئيس اتحاد المصارعة، فعليه ان ياتي بدليل براءته لازالته من القائمة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. قرار وزاري يمنع الاولمبية من التعامل مع رؤساء 4 اتحادات رياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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