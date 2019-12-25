اصابة اربعة مدنيين بانفجار دراجة نارية قرب ملعب شعبي في مدينة الصدر

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دراجة نارية انفجرت، مساء اليوم، بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم في مدينة البصدر".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار ادى الى اصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة".
وأُصيب خمسة مدنيين في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بانفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد، فيما أًصيب اربعة آخرين بجروح مختلفة احدهم حالته حرجة نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من احدى الاسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار ادى الى اصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة".
وأُصيب خمسة مدنيين في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بانفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد، فيما أًصيب اربعة آخرين بجروح مختلفة احدهم حالته حرجة نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من احدى الاسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.
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