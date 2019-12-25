القبض على منفذ جريمة قتل جنوبي بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاربعاء، عن القاء القبض على منفذ جريمة قتل وقعت جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود معلومات من أحد المصادر عن وجود جريمة قتل في إحدى المناطق ضمن قاطع مسؤولية اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة إتحادية، تم على الفور تشكيل فريق عمل وجمع الدلائل وبإشراف قائد الفرقة وتنسيق متكامل بين مفارز التحقيقات الاتحادية وآمر اللواء السابع بالاشتراك مع مركز شرطة السيدية".



وأضافت القيادة أن "من خلال المتابعة وجمع الادلة تم التوصل إلى القاتل والذي نفذ جريمته لوجود متعلقات مالية مع الجاني"، لافتا الى أنه "تم إجراء كشف الدلالة عن كيفية قيامه بهذه الجريمة البشعة، بعدها تم تسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".