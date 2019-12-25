بالوثيقة.. مطالبة نيابية بتأجيل امتحانات نصف السنة في ديالى

تنشر الخليج 365، وثيقة باسم النائب ناهدة زياد منهل تتضمن مطالبة بتأجيل امتحانات نصف السنة في ديالى اسوة بالمحافظات الجنوبية. وعزت ذلك الى عدم انتظام الدوام في المدارس بسبب الاوضاع التي شهدها العراق مؤخراً.

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