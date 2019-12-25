اصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من احدى الاسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب انفجرت".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار ادى الى اصابة اربعة مدنيين بجروح مختلفة احدهم حالته حرجة".



وأُصيب خمسة مدنيين في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بانفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد.