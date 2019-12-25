الشعفار يترأس اجتماع اللجنة العليا لتمرين "أمن الخليج العربي 2"

ترأس الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الإماراتية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين "أمن الخليج العربي 2"، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع وكيل وزارة الداخلية الإماراتية على نتائج الاجتماعات، التي عقدت بنادي ضباط شرطة دبي، وورش العمل للفرق التخصصية من الدول الأعضاء المشاركة في التمرين، والتي عقدت على مدى يومين.

وشهدت هذه الاجتماعات خلالها مناقشات ودراسات لخطط التمرين والسيناريوهات المعدة وعدد من الموضوعات المتعلقة بالتمرين بحضور أعضاء اللجنة العليا من الدول المشاركة بالتمرين، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونقل الشعفار للمجتمعين تحيات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

وثمن ورؤساء الوفود نتائج فرق العمل والجهود المبذولة والخطط التي قدمت والاستعدادات التحضيرية التي عرضت بحسب ما هو مخطط له للاستفادة القصور من هذا التمرين التعبوي.

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وتبادل الفريق الشعفار المناقشات مع رؤساء وفود الدول حول الاستعدادات الجارية للتحضير للتمرين بحسب الخطة المرسومة له مما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المطبقة.

وتناول جدول الأعمال عدة مواضيع تتعلق بالاستعداد والتحضير للتمرين ونتائج فرق العمل التخصصية المشتركة، وعرضاً قدمه رؤساء الفرق التخصصية لنتائج الاجتماعات التحضيرية لهذه الفرق المشتركة من الدول المشاركة.





وكان اللواء عبدالله علي الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2 ، رئيس فريق القيادة والسيطرة، رئيس وفد وزارة الداخلية الإماراتية، افتتح بداية هذا الأسبوع أعمال الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل التخصصية المشتركة من الدول المشاركة للتمرين.وقام العقيد الدكتور سالم الحبسي رئيس لجنة التنسيق بعرض تعليمات التمرين وادوار ومسؤوليات فرق العمل في التمرين، كما قدم العقيد مصبح الغفلي، رئيس فريق الإعداد والتخطيط للتمرين عرض سيناريو التمرين والجدول الزمني لتدريب القوات.

وتم توزيع فرق العمل كلا بحسب تخصصه ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالتمرين تمهيدا لعرضها على اجتماع اللجنة العليا المشتركة.

كما قامت الفرق التخصصية بزيارة مكان التمرين، والمرافق وأبدو ارتياحهم للاستعدادات والتحضيرات القائمة والتنسيق الجيد للتمرين والتي تؤكد جاهزية كافة اللجان لهذا التمرين.