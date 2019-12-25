حفتر يجتمع بقيادات الجيش الليبي قبيل انتهاء "مهلة مصراتة"

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بعدد من القيادات العسكرية بمقر القيادة، وذلك قبيل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة لمدينة مصراتة بسحب قواتها من العاصمة طرابلس ومدينة سرت.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي، إن المشير حفتر اجتمع في مقر القيادة العامة بالرجمة بضُباط غُرف العمليات لكافة المحاور في العاصمة طرابلس.

وتابعت الشعبة، في بيان، أن الاجتماع يهدف لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه تعليمات المشير حفتر، الذي أوصى بضرورة استمرارية الانضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.





يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي اليوم المهلة التي أعطاها الجيش الليبي الأحد الماضي، لمليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت والتي كانت محددة بـ 3 أيام.

وهذه المهلة كانت هي الثانية؛ حيث كان الجيش أعلن عن مهلة 3 أيام للمليشيات في مصراتة تبدأ يوم الجمعة وتنتهي الأحد، قبل أن يمددها الأحد الماضي لمدة 3 أيام أخري.

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وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان الأحد، إنه "تم تمديد المهلة بعد تدخل عقلاء مدينة مصراته الذين تواصلوا مع القيادة العامة طلبا لمدها أسبوعا لإقناع الشباب بإلقاء السلاح وعدم مواجهة قوات الجيش في طرابلس".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن الجيش وافق على تمديد المهلة لكن لمدة 3 أيام فقط تنتهي الأربعاء المقبل.

وأكد المسماري أن القيادة ملتزمة بعدم التعرض للعناصر والمليشيات المغادرة لطرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة.





وفي وقت سابق من اليوم، ناقش القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح مستجدات الموقف الدولي حول الازمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر، في مقر القيادة العامة بالرجمة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وبحضور كلا من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (البيضاء) على الحبري.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية على جميع محاور طرابلس، كما استهدف سلاح الجو الليبي تمركزات المليشيات في عدد من مدن المنطقة الغربية بحوالي 50 غارة جوية.

كما قصف سلاح الجو الليبي مواقع للمليشيات بمدينة مسلاتة، واندلعت اشتباكات بين الجيش ومليشيات الوفاق وسط المدينة، بعد تقدم الجيش خلال مطاردته المليشيات التي هاجمت مدينة ترهونة مساء الخميس الماضي.