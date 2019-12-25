مقتل 7 أشخاص إثر هجوم إرهابي في نيجيريا

قتل 7 أشخاص وخطفت فتاة في سن المراهقة، اليوم الأربعاء، خلال هجوم إرهابي لجماعة "بوكوحرام" الإرهابية على قرية مسيحية قرب مدينة شيبوك في شمال شرقي نيجيريا.



وهاجم عشرات الإرهابيين الذين يستقلون شاحنات ودراجات نارية قرية وارانغولوم في ولاية بورنو مساء الثلاثاء، وأطلقوا النار على السكان وأحرقوا المنازل بعد أن نهبوا المواد الغذائية.

وقال الناشط ديفيد بيتروس: "لقد قتلوا 7 أشخاص واختطفوا فتاة مراهقة في الهجوم"، وتابع: "لقد أخذوا الطعام وأحرقوا عدة منازل قبل أن يغادروا"، مضيفا أنهم أحرقوا كنيسة أيضا.

وانطلق المهاجمون من غابة سامبيزا المجاورة، حيث يتحصن إرهابيو بوكوحرام، حسبما أفاد القائد المحلي أيوبا ألامسون، الذي أكد كذلك مقتل 7 أشخاص وخطف فتاة.

وسبق أن شنت بوكوحرام، في أبريل/نيسان، غارة على القرية التي تقع على بعد 16 كم من مدينة شيبوك، وقامت بنهب الطعام وحرق القرية.

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وتمكن السكان حينها من الفرار قبل وصول الإرهابيين بعد تلقيهم بلاغا بهجوم وشيك.

وشهدت شيبوك خطف بوكوحرام لـ276 طالبة مسيحية في المدرسة الثانوية في عام 2014 مما أثار سخطًا في جميع أنحاء العالم.

وتمكنت 57 طالبة من الفرار بعد فترة وجيزة من اختطافهن، وتم إنقاذ وإطلاق سراح 107 منهن عبر المفاوضات، بينما لا تزال 112 طالبة مختطفة.

ويتمركز الجيش في شيبوك منذ عملية الخطف هذه، إلا أن هجمات حركة بوكوحرام لا تزال نشطة في المنطقة.

وأسفر النزاع عن 36 ألف قتيل ومليوني نازح منذ عام 2009، بحسب إحصاء للأمم المتحدة.

وامتدت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، ما دفع بلدان حوض بحيرة تشاد إلى تشكيل تحالف عسكري إقليمي لمحاربة الإرهابيين.