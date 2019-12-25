ترند | طقس سيء الخميس.. وقرار من التعليم بسبب الأحوال الجوية..وتفاصيل حبس شادي سرور بقضية الصفافير.. وبلاغ لرفع حصانة نائبة الخرطوش

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، «التعليم العالي» تصدر قراراً عاجلاً بشأن الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتفاصيل القبض على شادي سرور في قضية ’’الصفافير‘‘.. وقرار عاجل من نيابة أمن الدولة.. ومعلومات لا تعرفها عن اليوتيوبر الشهير، وبعد الموجة السيئة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار الخميس والجمعة، و’’إحنا اللي بنشرع القانون‘‘.. نائبة الخرطوش تستفز المصريين.. وبلاغ من مروة قناوي للنائب العام.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

«التعليم العالي» تصدر قراراً عاجلاً بشأن الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

ذكرت صحيفة "الوفد" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت قراراً عاجلاً مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية.

وقالت الصحيفة إن وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، قد قررت تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة .

وأمس الثلاثاء، أصدرت جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، قراراً بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة، اليوم الأربعاء وغد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس.

كما أصدرت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، قراراً بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي، تخللها سقوط أمطار غزيرة، فضلاً عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غداً الخميس، طقساً مائلاً للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وقالت الأرصاد في بيان لها اليوم الأربعاء إنه "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، حتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة.

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تفاصيل القبض على شادي سرور في قضية ’’الصفافير‘‘.. وقرار عاجل من نيابة أمن الدولة.. ومعلومات لا تعرفها عن اليوتيوبر الشهير

ألقت السلطات الأمنية القبض على اليوتيوبر الشهير شادي سرور، لتورطه في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية الصفافير".

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع شادي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومحرضة ضد الدولة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب شادي من النيابة الالتقاء بوالده والسماح له بحضور محامٍ للدفاع عنه.

وبحسب "اليوم السابع"، وجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وتتعلق الاتهامات الموجهة لـ "سرور"، بدعوة المذيع الهارب معتز مطر التي أطلقها قبل عدة أشهر، على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لإطلاق صافرات في وقت واحد للاحتجاج على نظام الحكم، لمحاولة إعادة النظام الإخواني.

وأمرت النيابة، مساء الثلاثاء، بحبس اليوتيوبر 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة.

وتضم القضية رقم 488 العديد من الشخصيات الشهيرة من أبرزهم: «كمال خليل وحازم حسني وحسن نافعة وماهينور المصري، وإسراء عبدالفتاح وخالد داوود وعمرو إمام، بالإضافة إلى حسام الصياد والصحفية سولافة مجدي».

وحققت النيابة مع قرابة ١٢ متهمًا في تلك القضية وصدر بحقهم قرار بالحبس لمدة ١٥ يوما على ذمة القضية، بعدما وجهت إليهم تهمة التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

من هو شادي سرور؟

ولد في القاهرة بمصر، وكان مهووسًا بأفلام هوليوود وصناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية منذ صغره وكان يصنع أفلامًا قصيرة يصورها بكاميرا هاتفه المحمول فقرر أن يتعلم فيه بنفسه دون الالتحاق بمعهد لدراسته أو دورات لدراسته، وفي يوليو 2011 بدأ تعلم كل شيء عن صناعة الأفلام من خلال الإنترنت، وبعد سنة واحدة تعلم كيفية صناعة التأثيرات البصرية، وتحرير الفيديو، والإخراج، والتمثيل وتوجهات العمل السينمائي المختلفة.

وفي أغسطس 2012 بدأ محاولته الأولى في صناعة أفلامه الخاصة مع بعض أصدقائه في الشوارع، ولكنه فشل، وتابع في المحاولة، لكنه فشل في كل مرة، إلا أنه لم ييأس وقرر الاتجاه إلى المسرح.

ظهرت ظاهره الفينز، وهي عبارة عن مقاطع فيديو كوميدية قصيرة مدتها من 7 إلى 15 ثانية ويتم تصويرها بكاميرا الموبايل ولا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، فأمسك بهذه الفرصة حيث كانت هناك صفحات تنشر المقاطع المختلفة لصانعي الفينز، فبدأ بصناعة أول مقطع فيديو له ولم يحقق أي نجاح به، بل كان الناس ينالون منه بأسخف التعليقات، ولكنه لم ييأس واستمر في صناعة المقاطع وصنع صداقات مع كل مديري صفحات الفينز المشهورة والمختلفة في مصر والدول العربية حتى بدأ الناس يغيرون رأيهم بشأنه، واستطاع تحقيق أرقام كبيرة رغم صغر سنه، وعمل على مقاطعه بنفسه حيث يقوم بتمثيل كل الأدوار والتصوير والكتابة وصناعة الفكرة والإخراج والمونتاح والتسويق.

تعتبر قناة شادى سرور من القناوات الأسرع نموا على اليوتيوب؛ حيث وصل عدد مشتركيه إلى 3.6 مليون مشترك في عام 2018.

بدأ شادي يكتسب شهرة كبيرة على ساحة الإنترنت، فأصبح أول شاب مصري عربي في التاسعة عشرة من عمره يحقق نسبة مشاهدة تصل إلى 50 مليون مشاهد، واستمر شادي في صناعة المقاطع رغم اشتداد الأمر عليه من انتهاء أفكاره وقلة وسائله وتغير الأوضاع بل استمر في الاجتهاد ومواكبة الزمن وصناعة المقاطع المختلفة حتى وصل في 2015 أن تصل مشاهدات أي فيديو جديد له إلى المليون مشاهدة وأكثر، كما امتاز بكونه يصور المجتمع في صورة كوميدية في أفلام قصيرة، وبدأ بفيلم تايتنك النسخة العربية مع الفنانة بشرى 2016 وكان من إخراج محمد خضر .

منذ فترة خرج شادي ليعلن تركه الإسلام، وسط حالة من الغضب والانتقادات.

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بعد الموجة السيئة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار الخميس والجمعة

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى سقوط أمطار، الأربعاء، قد تكون غزيرة الشدة على السواحل الشمالية، وخصوصًا سواحل الدلتا، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

أما يوم الخميس، يشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري.

وبالنسبة للجمعة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

طقس الخميس

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وشهدت البلاد، الأربعاء، أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، حتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

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شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 13 18

مطروح 12 17

السلوم 11 18

سيوة 08 17

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 14 20

السويس 11 20

العريش 12 19

رفح 11 19

رأس سدر 11 20

نخل 07 19

نويبع 17 19

طابا 12 19

كاترين 00 16

الطور 11 19

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 10 19

بني سويف 10 19

المنيا 10 20

أسيوط 08 20

سوهاج 07 21

قنا 08 21

الأقصر 07 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 09 21

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 21 24

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’’إحنا اللي بنشرع القانون‘‘.. نائبة الخرطوش تستفز المصريين.. وبلاغ من مروة قناوي للنائب العام

أثارت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، جدلا كبيرا، الأيام الماضية، بعد تداول فيديو لها وهي تحمل سلاحا ناريا وتطلق الأعيرة النارية من شرفة منزلها.

وعلقت النائبة على الواقعة، قائلةً في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: “دي كانت أثناء قراءة فاتحة بنتي، أنا مرخصة سلاح بشكل طبيعي ومعايا طبنجة وماشية قانوني، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون”.

من جانبها، قدمت مروة قناوي، عضو حملة “لا لضرب النار في المناسبات”، بلاغا إلى النائب العام العام يحمل رقم ٥٥٤٢٤ / ٢٠١٩، ضد النائبة البرلمانية.

وجاء في نص الدعوى، التي نشرها موقع "القاهرة 24" :”ذلك جراء فعلها المجرم بإطلاق الأعيرة النارية من بندقية خرطوش خارج الإطار الذي رسمه القانون وبداخل مناطق ومدن مأهولة بالسكان، والقيام بأفعال من شأنها استعراض القوة وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر”.

وطالبت قناوي في بلاغها باتخاذ النيابة العامة اللازم قانونا في سبيل رفع الحصانة عن النائبة المذكورة، وفتح تحقيق في الواقعة موضوع البلاغ، وسحب جميع تراخيص الأسلحة المملوكة لها، ومصادرة السلاح.

جدير بالذكر أن مروة قناوي، هي والدة الطفل يوسف العربي، 13 عاما، الذي قُتل قبل عامين برصاصة طائشة أثناء تواجده بالقرب من أحد الأفراح بمدينة السادس من أكتوبر.

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