الانسحاب من سوريا وإعلان الحرب على إيران وحتى العزل.. ترامب في 2019.. أبرز الأخطاء الفادحة التي ارتكبها زعيم البيت الأبيض

- شريف الجنيدي

بعد أن تولي رئاسة الولايات المتحدة في عام 2016، ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الأخطاء ووقع في العديد من الأزمات التي لا يمكن أن يواجهها رئيس أقوى دولة في العالم.

وتنوعت الأزمات التي وقع فيها الرئيس ترامب مابين السياسية، ولغته الدبلوماسية، بالإضافة إلى علاقته مع حلفاؤه من الدول سواء في أوروبا أو القارات الأخرى، بجانب قراراته المفاجئة من تعيينات وإقالات، فضلاً عن تغريداته على موقع تويتر والمثيرة للجدل دائماً.

الانسحاب من سوريا

أثار قرار ترامب بالانسحاب العسكري من سوريا وتقليص عدد قواته حالة من الغضب في الوسط السياسي الأمريكي، قبل أن يتحول إلى خطوات فعلية ليس مجرد كلمات.

وفي أعقاب قرار الانسحاب من سوريا، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام، وهي العملية التي أعلنت واشنطن دعمها لها.

وأثارت العملية العسكرية التركية حالة من الجدل الواسع في العالم أجمع، حيث رجح المراقبون السياسيون أن هناك اتفاق مسبق بين ترامب وأردوغان.

وفي السادس من أكتوبر الماضي، أصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه انسحابه من الأراضي السورية، بعدما تحدث ترامب مع أردوغان هاتفياً.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة لن تدعم العملية العسكرية التركية أو تشارك فيها، مضيفاً أنها لن تكون متواجدة في المنطقة القريبة من العمليات التركية.

وأثار البيان حالة من الغضب في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية والكونجرس، حيث انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، القرار قائلاً: "هذا القرار بالتخلي عن حلفائنا الأكراد وتسليم سوريا إلى روسيا وإيران وتركيا سيكون بمنزلة منح منشطات للمتشددين، وسوف يكون مدمراً بالفعل للصالحين".

ودفاع ترامب عن قراره بأنه يأتي في إطار سعيه للوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية بإخراج الولايات المتحدة مما أسماه "مستنقع الشرق الأوسط".

الانسحاب من المعاهدة الدولية للأسلحة

أعلن الرئيس ترامب في أبريل الماضي، خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح، عن انسحاب واشنطن من المعاهدة الدولية للأسلحة التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2013.

وقال ترامب في كلمته التي ألقاها في الاجتماع: "نسحب توقيعنا أمام آلاف من الحضور".

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: إن قرار الانسحاب يأتي دفاعاً عن "السيادة الأمريكية".

وأضاف: "لن نسمح لبيروقراطيين أجانب على الإطلاق بالتعدي على حرياتكم المكفولة بالتعديل الثاني"، في إشارة للدستور الأمريكي.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، قد اعتبر أن المعاهدة "إنجاز تاريخي في جهود ضمان التحلي بالمسئولية في عمليات نقل الأسلحة على المستوى الدولي".

كما صرح مسئولون بالأمم المتحدة بأنهم "لم يكونوا على دراية بنية ترامب سحب توقيع بلاده على المعاهدة".

وبعد قراره، تلقى ترامب انتقادات حادة من عدة منظمات تابعة لحقوق الإنسان، مؤكدين أن الولايات المتحدة ستنضم الآن إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا كدولة غير موقعة على هذه المعاهدة التاريخية التي تركز أساساً على حماية الأبرياء من الأسلحة الفتاكة.

إعلان الحرب على إيران

في الـ 22 من يونيو الماضي، أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيّرة، أعقبها إعلان الرئيس ترامب نيته توجيه ضربة عسكرية لطهران، وهو الأمر الذي أنذر بحرب كبيرة في المنطقة، قبل أن يقرر إلغاؤها في الحظة الأخيرة.

وكتب ترامب تدوينة على تويتر قال فيها: "الإيرانيين أسقطوا طائرة بدون طيار تحلق في المياه الدولية، لقد كنا متأهبين ومستعدين للثأر الليلة الماضية في 3 مواقع مختلفة، وعندما سألت: كم عدد الذين سيموتون؟ كانت الإجابة من جنرال 150 شخصاً يا سيدي".

وتابع ترامب: "قبل 10 دقائق من توجيه الضربة أوقفتها"، موضحاً أن أن توجيه الضربات وما ستسفر عنه من سقوط قتلى إيرانيين "لا يتناسب مع إسقاط طائرة بلا أحد على متنها".

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وأضاف: "أنا لست في عجلة، جيشنا أُعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للذهاب، وهو الأفضل في العالم إلى حد بعيد".

واكتفى ترامب بمواصلة فرض العقوبات القاسية على إيران، وذلك بعد إعلانه انسحاب بلاده من من الاتفاق النووي عام 2018، وهو الذي تسبب في أزمة كبيرة في العلاقات بين طهران والاتحاد الأوروبي.

إقالة بولتون

في خطوة مفاجئة، أعلن ترامب عن إقالة مستشاره للأمن القومي، جون بولتون.

وكان بولتون يعد من أبرز الشخصيات في إدارته وأكثرهم تشدداً في التعامل مع عدد من الملفات، والتي كان أبرزها الملف الإيراني.

وفي العاشر من سبتمبر الماضي، كتب ترامب تغريدة قال فيها: "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثل آخرين في الإدارة".

من جانبه، رد بولتون على ترامب، حيث كتب تغريدة على تويتر قال فيها: "عرضت تقديم استقالتي ليلة أمس والرئيس ترامب قال لي لنناقش المسألة غداً".

وعن سبب الإقالة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رداً على سؤال أحد الصحفيين، إن الرئيس ترامب "من حقه أن يوظف من يشاء ويُبقي من يشاء في إدارته".

مكالمة الرئيس الأوكراني

في يوليو الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زلنسكي، طالبه خلالها بإجراء تحقيق بخصوص عائلة جو بايدن، المنافس المحتمل له في انتخابات 2020 الرئاسية.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مكالمة ترامب الهاتفية تضمنت تهديداً منه بحجب مساعدات عسكرية أمريكية عن أوكرانيا إن لم يقم زيلينسكي بتشويه صورة بايدن عبر إجراء التحقيق مع أفراد من عائلته.

ولاحقاً، اعترف ترامب بأنه تحدث عن الرئيس الأوكراني بشأن بايدن، إلا أنه أنكر أن يكون مارس ضغوطاً على كييف لإجراء تحقيق مع منافسه في الانتخابات المقبلة بشأن أعمال المرشح الديمقراطي في أوكرانيا.

وأار ترامب إلى أن بايدن وابنه هانتر ارتكبا عدد من المخالفات، دون أن يكشف زعيم البيت الأبيض عن دلائل واضحة على ذلك، فضلاً عن عدم وجود أي أدلة تفيد بأن بايدن قد استغل منصبه لمساعدة ابنه في مسألة أوكرانيا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن إطلاق تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، بتهمة استغلال نفوذه وسلطته بما يخدم مصلحته الشخصية ومضايقة منافسه المحتمل في الانتخابات.

"الجولان" إسرائيلية

في مارس، وقع الرئيس الأمريكي على قرار اعتراف واشنطن بضم هضبة الجولان إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط حضور من جانب عدد من الشخصيات أهمهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأثار القرار انتقادات واسعة خاصة في الحزب الديمقراطي، حيث عبّروا عن استيائهم من مساعي ترامب لتحويل القرار الرئاسي إلى قانون.

كما طالب مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتوقف عن سياسة العدائية التي تضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع العرب، بعد قراراته بشأن الجولان، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

انتقاد قوي

أثارت مجلة مسيحية جدلاً واسعاً بعدما خرجت عن السياق الإنجيلي العام الداعم لترامب، حيث قالت إنه "غير جدير أخلاقياً بالبقاء في البيت الأبيض، مؤيدة إجراءات مجلس النواب الأمريكي التي تهدف إلى عزله من منصبه.

وصرح رئيس تحرير مجلة "كريستيانيتي توداي"، مارك غالي، في مقال له، بأن ترامب "حاول استخدام سلطته السياسية لإكراه زعيم أجنبي على مضايقة أحد خصوم الرئيس السياسيين وتشويه سمعته"، مشيراً إلى أن "هذا ليس انتهاكاً للدستور فحسب، بل هو أمر غير أخلاقي إلى حد بعيد".

كما تحدث غالي في مقاله عن بعض سلوكيات ترامب، مثل اعترافه بأفعال غير أخلاقية في مجال الأعمال، وعلاقته بالمرأة، مشيراً إلى أن زعيم البيت الأبيض لا يزال فخوراً بكل تلك الأعمال.

إضافة إلى ذلك، فإن ترامب ارتكب العديد من الأخطاء التي تهدد علاقات بلاده مع عدد من الدول، مثل الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وروسيا، ودول أمريكا اللاتينية وكندا، وحتى كوريا الشمالية.