لجنة وحدة الاستجابة السريعة في اتحاد بلديات صور تابعت أوضاع العاصفة

عقدت لجنة وحدة الاستجابة السريعة في ​اتحاد بلديات قضاء صور​ اجتماعا، لمتابعة أوضاع العاصفة التي تضرب ​لبنان​، وبحثت في الجهوزية الخاصة بكل من الجمعيات المعنية. وأكدت على "ضرورة الاستعداد والجهوزية العالية لجميع فرق الانقاذ والمستجيب الاول على مدار الساعة في كل ​القضاء​ تحسبا لاي طارئ".

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