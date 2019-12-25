"إنترفاكس": روسيا تعتزم قبل نهاية الأسبوع إرسال شحنة حبوب إلى سوريا

أفادت وكالة "إنترفاكس" بأن "روسيا تعتزم قبل نهاية الأسبوع إرسال شحنة حبوب تبلغ 25 ألف طن إلى سوريا، وذلك في إطار مساعدات إنسانية لهذا البلد، الذي انهكته الحرب وشحن الحبوب سيتم من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهذه الدفعة تمثل ربع ما هو مخطط لإرساله إلى سوريا بموجب اتفاق مبرم بين موسكو ودمشق".
ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف إلى أن "إرسال السفينة يعتمد على العوامل الجوية، مشيرا إلى أنه بدأ شحن الحبوب من مواقع التخزين إلى الميناء منذ 9 كانون الاول"، مشيراً إلى أنه "من المخطط شحن ما يصل إلى 100 ألف طن من الحبوب حتى أيار القادم".
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