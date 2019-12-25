"إنترفاكس": روسيا تعتزم قبل نهاية الأسبوع إرسال شحنة حبوب إلى سوريا

أفادت وكالة "إنترفاكس" بأن "​روسيا​ تعتزم قبل نهاية الأسبوع إرسال شحنة حبوب تبلغ 25 ألف طن إلى ​سوريا​، وذلك في إطار ​مساعدات​ إنسانية لهذا البلد، الذي انهكته الحرب وشحن الحبوب سيتم من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهذه الدفعة تمثل ربع ما هو مخطط لإرساله إلى سوريا بموجب اتفاق مبرم بين ​موسكو​ ودمشق".

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي، ​يوري بوريسوف​ إلى أن "إرسال ​السفينة​ يعتمد على العوامل الجوية، مشيرا إلى أنه بدأ شحن الحبوب من مواقع التخزين إلى ​الميناء​ منذ 9 كانون الاول"، مشيراً إلى أنه "من المخطط شحن ما يصل إلى 100 ألف طن من الحبوب حتى أيار القادم".