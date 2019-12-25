دياب لملتقى عطاء بلا حدود: لإعطاء حيز كبير لمشاركة الشباب والمرأة بالحكومة المقبلة

التقى الرئيس المكلف تشكيل ​الحكومة​ ​حسان دياب​، وفدا مصغرا من ملتقى "عطاء وحوار بلا حدود"، حيث عرض الوفد "رؤية الملتقى وإقتراحاته حول الازمة المالية والنقدية وسبل الخروج منها، ومشروعه ل​مكافحة الفساد​ وآلية إسترجاع المال المهرب والمنهوب وغيرها من العناوين".

وطالب الوفد من دياب، بأن "تكون الحكومة المقبلة إنقاذية من خارج منظومة الفساد قادرة على تلبية مطالب الانتفاضة ومواجهة الاسباب التي أدت الى إنطلاقتها، وإنقاذ ​الوضع المالي​ والنقدي والاقتصادي، ووضع آلية ل​محاربة الفساد​ وإستئصاله على المستويات كافة، وكذلك آلية إسترجاع الاموال التي هربتها ​المصارف​ وأصحاب رؤوس الأموال خلال الفترة الأخيرة، وآلية لإسترجاع المال المنهوب وإستعادة الملكيات العامة للدولة"، مؤكداً ان "الانتفاضة السلمية مستمرة مهما وضعت أمامها العراقيل بعد ​تشكيل الحكومة​ لمتابعة مدى إلتزام السلطة تنفيذ هذه البنود والبرنامج الانقاذي والاصلاحي وإستعداد وجهوزية الانتفاضة لملء الساحات مجددا في مواجهة أي ​سياسة​ او قانون او مرسوم يتعارض مع العناوين والاهداف التي رسمتها الانتفاضة والتي على أساسها إنطلقت".

ونقل الوفد عن دياب، "التزامه الكامل بالمطالب التي ترفعها الانتفاضة"، محدداً "خصائص للحكومة بمعايير توحي بالثقة لجهة أن تكون حكومة مصغرة متجانسة من إختصاصيين مستقلين وغير حزبيين وخصوصا في الوزارات الحساسة، بعيدة عن التجاذبات والفئوية السياسية والحزبية، مع إعطاء حيز كبير وواسع لمشاركة ​الشباب​ والمرأة"، معتبراً ان "الاهم هي الثقة وإستعادتها، مع الحرص الشديد على حق المعارضة بممارسة دورها".