أهالي الكورة ناشدوا المعنيين لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء

ناشد أهالي قضاء الكورة، المعنيين، معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء منذ ليل أمس، والايعاز إلى فرق الصيانة العمل على إعادة التيار إلى قرى وبلدات المنطقة.
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