ناشد أهالي ​قضاء الكورة​، المعنيين، معالجة مشكلة ​انقطاع الكهرباء​ منذ ليل أمس، والايعاز إلى فرق الصيانة العمل على إعادة التيار إلى قرى وبلدات المنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الكورة ناشدوا المعنيين لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.