بدوي: رئيس الحكومة المكلف يملك القدرة على تجاوز كل العقبات والعراقيل

اشار مستشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سليم الحص​، ​رفعت بدوي​ الى ان "بعض الذين صوتوا لصالح رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ نراهم اليوم ولاجل الحفاظ على ترابط المصالح المشبوهة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ يسعون الى وضع العراقيل امام ​تشكيل الحكومة​ العتيدة في محاولة منهم لاعادة عقارب ​الساعة​ للوراء والالتفاف على تعهداتهم والتزامهم تقديم المساعدة بتسهيل مهمة دياب"، مضيفا:"كفوا عن ممارسة اساليبكم الملتوية وعن عرض مهاراتكم السياسية وكفوا عن عرض الاعيبكم المزمنة والتي اضحت الاعيب مكشوفه واخرها كان بتوكيل آخرين و من اعالي الجبال بالتصريح نيابة عنكم للايحاء بان حكومة دياب هي حكومة شخص بعينه مشككين بذلك بقدرات دياب لبلوغ الهدف المنشود".

وفي تصريح له، شدد بدوي على دياب "يملك من الكفاءة و الخبرة و لديه ما يكفي من القدرة ويعتمره تصميم عال على تجاوز كل العقبات والعراقيل وذلك لبلوغ هدف المهمة الموكلة اليه وهو تشكيل حكومة متوازنة والانتقال الى ضفة الاصلاح واطلاق عجلة الدوله"، معتبرا ان "دياب تلقف كرة النار بكل مسؤولية وطنية معلنا انه لا يطلب شيئاً لنفسه وانه سيكون لكل ​لبنان​ وليس ل​طائفة​ بعينها ولن يساير احد".

واضاف:"ليكن معلوماً لمن يعنيهم الامر ان دياب لن يعتذر ولن يتراجع عن اتمام وانجاح مهمته بتشكيل حكومة وطنيه مهما عظمت الصعاب فحكموا ضمائركم واتركوا لمن اراد انقاذ الوطن فرصة لانجاح مهمة الانقاذ قبل ان تبتلعنا جميعاً امواج الفتنة العاتيه".